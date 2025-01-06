Ggcc Community Foundation
Faire un don
Ggcc Community Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ggcc Community Foundation
Acheter pour soutenir
Ggcc Community Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ggcc Community Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Scholarship Program at Montgomery College
Provides gap emergency funds to Montgomery College students when other financial aid doesn't cover tuition costs.
Professional and Workforce Development Programs
Supports educational programs for entrepreneurs and professional development for early- and mid-career professionals.
Community Involvement & Partnerships
Engages and supports the Upcounty small business community through place-making initiatives and partnerships.
À propos
Ggcc Community Foundation
Fondée en
2023
EIN
923563139
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
910 CLOPPER ROAD SUITE 205N GAITHERSBURG, Maryland 20878-1361 United States
Site web
www.ggchamber.org
Téléphone
(301)-840-1400
Adresse électronique
-
À propos
The GGCC Community Foundation, founded in 2023, focuses on professional & workforce development, and community involvement in Upper Montgomery County. It supports programs through fundraising efforts.
La mission
The GGCC Community Foundation supports community engagement work relevant to the Montgomery County Upcounty small business community, with an emphasis in professional development and workforce development.
Recherche d'autres organisations en
Maryland, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :