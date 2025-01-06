German American School Palo Alto
German American School Palo Alto
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L'école du samedi
Immersion-based German language program for children (K-12) and adults, meeting on Saturday mornings.
Tutorat
Individualized German language tutoring for students of all ages and skill levels.
À propos
German American School Palo Alto
Fondée en
1974
EIN
941752911
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
728 LAUREL AVE MENLO PARK, California 94025-2505 United States
Site web
www.gaspa-ca.org
Téléphone
(650)-200-3464
Adresse électronique
À propos
La mission
German American School Palo Alto brings together the Menlo Park community to promote German language and culture, enriching students through immersive educational experiences.
