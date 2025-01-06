Gentle Barn Foundation

À propos

Founded in 1999, The Gentle Barn is a national nonprofit sanctuary and animal rescue that teaches kindness and compassion to animals, each other, and our planet. They rescue abused animals, providing a safe haven and recovery. The Gentle Barn offers programs like cow hug therapy and welcomes visitors to connect with animals, inspiring reverence for all life. They've saved thousands of animals and hosted nearly a million people.

La mission

The Gentle Barn rescues, rehabilitates, and gives sanctuary to abused animals to teach people reverence for life.