General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Faire un don
General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Acheter pour soutenir
General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Little Library
Provides access to books for the community through a small, public bookcase.
Brick at the Plaza
Fundraising activity involving personalized bricks at a local plaza.
Past President's Flowers
An activity involving flowers, possibly for honoring past presidents.
Dons de nourriture
Collects and donates food to support those in need in the community.
À propos
General Federation Of Womens Clubs The Oregon City Womans Club
Fondée en
1989
EIN
936024504
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 2102 OREGON CITY, Oregon 97045-0058 United States
Site web
oregoncitywomansclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Oregon City Woman's Club, established in 1903 and part of the General Federation of Women's Clubs (GFWC), supports civic and social service organizations in Oregon City through fundraising and events. They focus on community donations and projects.
La mission
Dedicated to community improvement, we raise funds to support child welfare and scholarships.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :