Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Presse baptiste régulière
Proposer des ressources théologiques solides pour aider les églises à faire des disciples.
Générer
Équiper les églises et les dirigeants grâce à des subventions, des consultations et du coaching.
GARBC International
Soutenir les églises et les ministères centrés sur l'Évangile dans le monde entier.
Aumônerie
Fournir des attestations d'aumônerie pour les aumôniers militaires et civils.
À propos
Association générale des églises baptistes régulières
Fondée en
1971
EIN
953201668
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
51 W FOOTHILL BLVD SN LUIS OBISP, California 93405-7823 United States
Site web
www.garbc.org
Téléphone
(847)-843-1600
Adresse électronique
À propos
L'Association générale des églises baptistes régulières (GARBC), fondée en 1932, réunit des églises baptistes indépendantes partageant des convictions communes. 1932, réunit des églises baptistes indépendantes partageant des convictions communes. Née de l'Union biblique baptiste, elle promeut la communion, le ministère biblique et l'ouverture sur le monde tout en défendant les principes baptistes conservateurs. Le GARBC aide les églises à remplir la Grande Commission par le biais d'efforts de coopération.
La mission
Le GARBC est un partenariat d'églises baptistes qui font des disciples à travers des églises locales saines depuis 1932. Elles s'associent volontairement pour la communion, le témoignage et le ministère.
