Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Beauty for Ashes
A television show produced by Gemma Wenger Ministries.
Gemma Wenger's Hollywood
A television show produced by Gemma Wenger Ministries.
Weekly Television Program
Airing on 19 stations in the Los Angeles area.
Weekly Radio Program
Airing on one station in Los Angeles.
À propos
Gemma Wenger Ministries
Fondée en
1999
EIN
954413660
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
-
Adresse
1154 ROBERTO LN LOS ANGELES, California 90077-2303 United States
Site web
gemmawenger.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
GEMMA WENGER MINISTRIES INC serves Los Angeles by fostering spiritual growth and connection. Visit gemmawenger.com to learn more about their uplifting impact.
