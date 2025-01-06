Gateway To China Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien missionnaire
Training and support for missionaries reaching the people of Macau, China with the love of Jesus.
Programmes de formation de disciples
Teaching the Word of God through small groups and one-on-one discipleship.
Fondée en
2009
EIN
943451463
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 711855 SAN DIEGO, California 92171-0000 United States
Site web
g2cministries.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Gateway to China Ministries, founded in 2009, focuses on spreading the love of Jesus Christ to the people of China. They train and send missionaries to Macau, China, to minister to the local population.
La mission
Gateway to China Ministries trains and sends missionaries to share the love of Jesus Christ with people in China and surrounding areas.
