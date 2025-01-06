École passerelle

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Le programme Gateway

Un programme qui prend en compte tous les aspects du développement de l'élève, en particulier la façon dont la langue affecte l'apprentissage, la pensée et les sentiments. Utilise des classes à effectifs réduits et un enseignement individualisé.

Programme de lecture

Un programme de lecture basé sur Orton-Gillingham commençant par Preventing Academic Failure (PAF) et suivi d'un programme structuré pour la compréhension de la lecture.

Programme d'écriture

Utilise la méthode Hochman dans toutes les matières, avec des cours d'écriture dédiés et un renforcement dans les cours des matières.

Programme de mathématiques

Programme de mathématiques de Singapour adapté, complété par des activités d'enrichissement en mathématiques.

