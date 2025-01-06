École passerelle
École passerelle
École passerelle
École passerelle
École passerelle
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Le programme Gateway
Un programme qui prend en compte tous les aspects du développement de l'élève, en particulier la façon dont la langue affecte l'apprentissage, la pensée et les sentiments. Utilise des classes à effectifs réduits et un enseignement individualisé.
Programme de lecture
Un programme de lecture basé sur Orton-Gillingham commençant par Preventing Academic Failure (PAF) et suivi d'un programme structuré pour la compréhension de la lecture.
Programme d'écriture
Utilise la méthode Hochman dans toutes les matières, avec des cours d'écriture dédiés et un renforcement dans les cours des matières.
Programme de mathématiques
Programme de mathématiques de Singapour adapté, complété par des activités d'enrichissement en mathématiques.
À propos
École passerelle
Fondée en
1978
EIN
942441484
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
255 SWIFT ST SANTA CRUZ, California 95060-6225 États-Unis
Site web
www.gatewaysc.org
Téléphone
(831)-423-0341
Adresse électronique
À propos
Gateway School, fondée en 1978 à Santa Cruz (Californie), est une école indépendante de la maternelle à la 8e année. Elle incite les enfants à mener une vie motivée et pleine de compassion, en favorisant la réussite scolaire et la citoyenneté. Gateway offre une éducation complète à l'enfant, en mettant l'accent sur l'expérience et l'innovation.
La mission
La mission de l'école Gateway est d'inspirer les enfants à mener une vie motivée et pleine de compassion par le biais de l'érudition et de la citoyenneté.
