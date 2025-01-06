Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Gateway Public Schools, founded in 1998, aims to prepare a diverse range of learners for college and beyond. Originating from a group of San Francisco parents, Gateway provides a rigorous academic program committed to supporting students of all backgrounds. It operates Gateway High School and Gateway Middle School.

La mission

Gateway Public Schools supports San Francisco students, creating opportunities for learning and growth in a welcoming, inclusive environment.