Gateway Public Schools
Gateway Public Schools
Gateway Public Schools
Gateway Public Schools
Gateway Public Schools
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Rigorous Academic Program
Prepares students for college and beyond with skills and mindsets needed for future challenges.
Anti-Racist Curriculum
Acknowledges and addresses white supremacist norms in education to promote justice.
Ethnic Studies
Provides a critical lens to view academics and become a responsible global citizen.
Social-Emotional Learning (SEL)
Integrates relationship-building and collaboration skills into the school day.
À propos
Gateway Public Schools
Fondée en
1998
EIN
943278357
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1430 SCOTT ST SAN FRANCISCO, California 94115-3510 United States
Site web
gatewaypublicschools.org
Téléphone
(415)-749-3600
Adresse électronique
À propos
Gateway Public Schools, founded in 1998, aims to prepare a diverse range of learners for college and beyond. Originating from a group of San Francisco parents, Gateway provides a rigorous academic program committed to supporting students of all backgrounds. It operates Gateway High School and Gateway Middle School.
La mission
Gateway Public Schools supports San Francisco students, creating opportunities for learning and growth in a welcoming, inclusive environment.
{Similaire 1}
