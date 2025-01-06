Gateway Friends Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides age-specific programs (12 months-6th grade) that teach children about Jesus' love through Bible stories and activities.
Ministère de la jeunesse
Offers games, Bible teaching, and small group discussions for junior high and high school students to grow spiritually.
Ministère de l'enseignement supérieur
Provides support and community for college students.
Groupes de vie
Small groups that meet throughout the week to help people grow in their faith and build community.
Fondée en
1955
EIN
954469911
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1220 BREA CANYON RD DIAMOND BAR, California 91789-3909 United States
Site web
gatewayfriends.org
Téléphone
(909)-595-8113
Adresse électronique
À propos
Gateway Friends Church, founded in 1955, is a multiethnic church in Diamond Bar, CA. Its mission is to make and grow fully devoted followers of Jesus Christ among the unchurched in the East San Gabriel Valley. They offer worship services and children's programs.
La mission
Gateway's mission is to make and grow fully devoted followers of Jesus Christ among the unchurched people in the East San Gabriel Valley.
