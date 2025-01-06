Gakko Hoojin Hokkaido International School
Gakko Hoojin Hokkaido International School
Gakko Hoojin Hokkaido International School
Gakko Hoojin Hokkaido International School
Gakko Hoojin Hokkaido International School
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Early Years Program
A Reggio Emilia inspired program for children ages 3 & 4, encouraging curiosity, creative play, expression and questioning.
International Primary Curriculum (IPC)
A cross-curricular thematic curriculum for elementary school students.
International Middle Years Curriculum (IMYC)
A curriculum for middle school students.
High School Curriculum
A Western-style, college-preparatory curriculum with AP offerings.
Gakko Hoojin Hokkaido International School
Fondée en
1997
EIN
980162025
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Education 2.1 Schools & Academic Institutions
Adresse
PO BOX 1933 LAKE OSWEGO, Oregon 97035-0618 United States
Site web
www.his.ac.jp
Téléphone
(811)-181-65000
Adresse électronique
La mission
Hokkaido International School focuses on mindful leadership and learning through academic pursuit, character development, and global engagement. They believe in growth for all and lasting connections between knowledge, skills and understanding.
