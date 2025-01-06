Furever Home Pet Rescue
Faire un don
Furever Home Pet Rescue
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Furever Home Pet Rescue
Acheter pour soutenir
Furever Home Pet Rescue
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Furever Home Pet Rescue
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'adoption
Find loving homes for rescued dogs through a careful adoption process.
Programme d'accueil
Provide temporary care for dogs in a home environment until they find their forever families.
Programme de bénévolat
Offer support to rescue operations through various volunteer roles.
À propos
Furever Home Pet Rescue
Fondée en
2023
EIN
931565957
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
1349 KESSER DR PLANO, Texas 75025-2832 United States
Site web
bemyforeverhome.org
Téléphone
(469)-865-7885
Adresse électronique
-
À propos
Furever Home Pet Rescue, founded in 2023, is a Dallas/Ft. Worth-based, all-volunteer nonprofit dedicated to rescuing abandoned, abused, and unwanted pets. They provide veterinary care and foster homes, ensuring safety and love. Their mission is to find loving forever homes for these animals, turning them into cherished family members.
La mission
Furever Home Pet Rescue focuses on saving abandoned, abused and unwanted pets from harmful situations. They provide veterinary care and foster homes, ensuring safety, security and love, while working to find them loving forever homes.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :