Fundamental Research Laboratory
Faire un don
Fundamental Research Laboratory
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fundamental Research Laboratory
Acheter pour soutenir
Fundamental Research Laboratory
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fundamental Research Laboratory
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
AI Agent Development
Building digital humans with AI, creating machines that learn, care, and grow alongside humans. Focusing on autonomous, collaborative, and socially intelligent agents.
À propos
Fundamental Research Laboratory
Fondée en
1997
EIN
954557367
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 18345 LOS ANGELES, California 90018-0345 United States
Site web
fundresearchlab.org
Téléphone
(194)-967-94998
Adresse électronique
À propos
La mission
Fundamental Research Labs is dedicated to creating digital human beings possessing core human attributes, pushing the boundaries of AI to develop socially intelligent agents.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :