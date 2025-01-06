From The Heart Productions
Faire un don
From The Heart Productions
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
From The Heart Productions
Acheter pour soutenir
From The Heart Productions
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
From The Heart Productions
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Roy W. Dean Film Grants
Provides grants to unique films that contribute to society.
Learn Producing Class
Teaches filmmakers how to develop their projects and attract investors.
Intentional Filmmaking Class
Shows filmmakers how to get funding for their films.
Film Funding Guidance Class
Provides guidance on funding for films.
À propos
From The Heart Productions
Fondée en
1993
EIN
954445418
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
1013 HARBOR BLVD OXNARD, California 93035-1131 United States
Site web
fromtheheartproductions.com
Téléphone
(805)-984-0098
Adresse électronique
À propos
From the Heart Productions, founded in 1993, supports independent filmmakers creating unique films that contribute to society. They offer fiscal sponsorship, grants like the Roy W. Dean Grant, and educational resources to help filmmakers fund their projects and bring their visions to life.
La mission
From The Heart Productions helps independent filmmakers with unique films that contribute to society get their films funded.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :