Amis à l'extérieur dans le comté de Los Angeles

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Passeport pour la réussite !

Aide les personnes participant aux programmes de placement à l'extérieur à trouver un emploi dans les secteurs de la construction, de l'entreposage, du service à la clientèle et de l'hôtellerie.

Les papas sont de retour ! Académie F.I.R.E

Un programme gratuit pour les pères en réinsertion, offrant des cours sur l'éducation des enfants, la préparation à l'emploi, les relations saines et l'éducation financière.

Projet imPACT South LA

Fournit des services d'emploi aux personnes impliquées dans la justice ayant des antécédents en matière de santé mentale et/ou d'abus de substances.

Programme pour les parents incarcérés (IPP)

Aide les parents incarcérés à maintenir des relations positives avec leurs enfants pendant et après leur incarcération.

