Amis à l'extérieur dans le comté de Los Angeles

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Passeport pour la réussite !
Aide les personnes participant aux programmes de placement à l'extérieur à trouver un emploi dans les secteurs de la construction, de l'entreposage, du service à la clientèle et de l'hôtellerie.
Les papas sont de retour ! Académie F.I.R.E
Un programme gratuit pour les pères en réinsertion, offrant des cours sur l'éducation des enfants, la préparation à l'emploi, les relations saines et l'éducation financière.
Projet imPACT South LA
Fournit des services d'emploi aux personnes impliquées dans la justice ayant des antécédents en matière de santé mentale et/ou d'abus de substances.
Programme pour les parents incarcérés (IPP)
Aide les parents incarcérés à maintenir des relations positives avec leurs enfants pendant et après leur incarcération.
À propos
Fondée en
1983
EIN
953557032
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
261 E COLORADO BLVD STE 217 PASADENA, California 91101-6135 États-Unis
Site web
www.friendsoutsidela.org
Téléphone
(626)-795-7607
Adresse électronique
À propos
Friends Outside dans le comté de Los Angeles, fondée en 1983, soutient les personnes incarcérées, leurs familles et leurs enfants. 1983, soutient les personnes incarcérées, leurs familles et leurs enfants. Elle propose des services de réinsertion, un soutien aux familles et des programmes traitant des conséquences de l'incarcération. Les services comprennent l'assistance aux anciens prisonniers et à leurs familles.
La mission
Friends Outside, dans le comté de Los Angeles, aide les enfants et les familles, les prisonniers et les anciens prisonniers touchés par l'incarcération, en faisant le lien entre eux, la communauté et le système de justice pénale.
