Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Friends of Troop 123 supports Scout Troop 123 and its Voyager Bay camp near Outing, Minnesota. The organization provides needed equipment, financial assistance for scout activities, and assists with the maintenance and enhancement of Voyager Bay Scout Camp.

La mission

Friends of Troop 123 uplifts young people in Eden Prairie, Minnesota by supporting their scouting adventures and personal growth through community-focused programs.