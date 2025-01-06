Friends Of Troop 123
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Voyager Bay Camp Improvements
Supporting Scout Troop 123's camp by funding projects such as an archery range, updated outhouses, waterfront shed, campsite maintenance and more.
Fondée en
2023
EIN
933854227
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
6597 CHEROKEE TRL W EDEN PRAIRIE, Minnesota 55344-7818 United States
Site web
www.friendsoftroop123.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Friends of Troop 123 supports Scout Troop 123 and its Voyager Bay camp near Outing, Minnesota. The organization provides needed equipment, financial assistance for scout activities, and assists with the maintenance and enhancement of Voyager Bay Scout Camp.
La mission
Friends of Troop 123 uplifts young people in Eden Prairie, Minnesota by supporting their scouting adventures and personal growth through community-focused programs.
