Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Outdoor Skills Programs
Tailored outdoor educational programs designed to enhance environmental awareness for seniors and families. Activities include kayaking, camping, fishing and navigation.
À propos
Friends Of The Water Trails
Fondée en
2023
EIN
933488365
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
2103 MAPLE AVE BERWYN, Illinois 60402-1553 United States
Site web
friendsofthewatertrails.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Friends of the Water Trails, founded in 2023, enhances the well-being of older adults through outdoor education. They offer programs promoting environmental awareness, community engagement, and family bonding. Located in Berwyn, IL, they strive to improve physical, mental, and emotional health through water-based activities.
La mission
Friends of the Water Trails offers tailored outdoor educational programs designed to enhance environmental awareness, mental and physical well-being, and family engagement, with a focus on senior care.
