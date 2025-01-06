Friends Of The Vista Library
Friends Of The Vista Library
Friends Of The Vista Library
Friends Of The Vista Library
Friends Of The Vista Library
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Baby Sign Storytime
Stories, songs, and fingerplays geared toward babies 0-18 months that strengthens bonding between caregiver and baby.
Teen Film Afternoon
A weekly film program for teens.
Black Ink Painting
A painting class using black ink.
Monday Funday
Activities for adults with disabilities and their caregivers.
Friends Of The Vista Library
1993
953670013
501(c)(3)
Bibliothèques
PO BOX 2855 VISTA, California 92085-0000 United States
friendsofthevistalibrary.org
The Friends of the Vista Library, founded in 1993, is a nonprofit dedicated to supporting the Vista Library, a branch of the San Diego County Library. They fund programs, improvements, and collections to enhance library services for the community. Visit their ENCORE Bookstore to donate books or cash, become a member, or volunteer.
La mission
This support includes financial aid, children's reading programs, purchases of books, and service of volunteers for the Vista branch of the San Diego County Library.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
