Friends Of The Upland Public Library
Faire un don
Friends Of The Upland Public Library
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Friends Of The Upland Public Library
Acheter pour soutenir
Friends Of The Upland Public Library
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Friends Of The Upland Public Library
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'alphabétisation des adultes
Free one-on-one tutoring for adults to improve reading, writing, vocabulary, and comprehension skills.
Story Time Express
Engaging stories, songs, and interactive fun for young children.
Teen Leadership and Development Program
Summer program training teens in first aid, CPR, and food handling to assist with library programs.
Teen Prom
Annual prom event for teens.
À propos
Friends Of The Upland Public Library
Fondée en
1968
EIN
956209172
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Bibliothèques
Adresse
450 N EUCLID AVE UPLAND, California 91786-4732 United States
Site web
www.uplandca.gov
Téléphone
(909)-931-4100
Adresse électronique
À propos
The Friends of the Upland Public Library, founded in 1968, is a nonprofit organization of dedicated citizens supporting the Upland Public Library. They provide time, talent, funds, and volunteer services to enhance library programs, assist with reading programs, and promote literacy. The Friends also operate a bookstore and host events to raise funds and increase public awareness.
La mission
Friends of the Upland Public Library enhances library services for the Upland, California community, fostering a love of reading and lifelong learning for all.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :