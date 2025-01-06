Friends Of The Oakley Library
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Friends Of The Oakley Library
Fondée en
2010
EIN
943489515
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Patrimoine et éducation
Adresse
1050 NEROLY RD OAKLEY, California 94561-3843 United States
Site web
www.oakleylibrary.org
Téléphone
(925)-308-6395
Adresse électronique
À propos
The Friends of the Oakley Library, an all-volunteer nonprofit, supports the Oakley Library by enhancing collections, programs, and facilities. They raise funds through memberships, book sales, and donations to enrich lives through service and community involvement.
La mission
Since 1972, the Friends of the Oakley Library have proudly supported the Oakley Public Library by advocating for positive library resources, programs and improvements.
