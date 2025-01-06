Ce profil n'a pas été revendiqué.

The Friends of the Oakley Library, an all-volunteer nonprofit, supports the Oakley Library by enhancing collections, programs, and facilities. They raise funds through memberships, book sales, and donations to enrich lives through service and community involvement.

Since 1972, the Friends of the Oakley Library have proudly supported the Oakley Public Library by advocating for positive library resources, programs and improvements.