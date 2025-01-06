Friends Of The Judiciary History Center Of Hawaii
Programmes et services
Programme de mentorat
Programmes publics
Offers programs to educate the public about the judicial process and Hawaii's legal history.
Educator Resources
Provides law-related educational activities and resources for schools, colleges, and the general public.
1996
990227693
501(c)(3)
Arts et culture
417 S KING STREET HONOLULU, Hawaii 96813-0000 United States
www.jhchawaii.net
(808)-539-4999
The Friends of the Judiciary History Center of Hawaii, founded in 1996, supports the King Kamehameha V Judiciary History Center. It informs the public about civics, the judicial process, and Hawaii's legal history, from precontact to today. The Center is located in Aliiolani Hale.
The Friends of JHC supports the museum’s mission to interpret and educate the public about the judicial process and Hawaii's legal history.
