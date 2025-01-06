Friends Of The Children
Friends Of The Children
Friends Of The Children
Friends Of The Children
Friends Of The Children
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Long-Term Mentoring
Provides dedicated, one-on-one mentors ('Friends') for vulnerable children, offering 12+ years of support to help them develop life skills and achieve their goals.
À propos
Friends Of The Children
Fondée en
2000
EIN
931300690
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
44 NE MORRIS ST PORTLAND, Oregon 97212-3015 United States
Site web
friendsofthechildren.org
Téléphone
(503)-820-090318003483105
Adresse électronique
À propos
Friends of the Children, founded in 1993, impacts generational change by empowering youth facing obstacles through long-term mentoring relationships with paid, professional mentors (Friends). They commit to each child for 12+ years, providing consistent support and guidance.
La mission
Friends of the Children impacts generational change by empowering youth who are facing the greatest obstacles through relationships with professional mentors.
