Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support and Sustain School Programming
Supports the school's programming, campus, and surrounding state land.
À propos
Friends Of School In The Woods
Fondée en
2024
EIN
990635439
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1211 N 31ST ST COLORADO SPGS, Colorado 80904-1240 United States
Site web
friendsofschoolinthewoods.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Friends of School in the Woods supports School in the Woods' outdoor learning programs, campus, and surrounding land. Founded to advocate for outdoor education, the nonprofit protects the land from development and ensures future generations can experience outdoor learning.
La mission
Friends of School in the Wood's mission is to support and sustain the school's programming, its campus, and the surrounding state land currently being used by the school.
