Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Faire un don
Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Acheter pour soutenir
Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Interpretive Programs & Exhibits
Provides educational programs and exhibits about the natural environment for children and adults.
Wildlife Observation
Offers resources and facilities for observing local wildlife in their natural habitat.
Sensitive Plant Restoration
Works to restore and protect sensitive plant species in the San Jacinto Mountains.
À propos
Friends Of San Jacinto Mountain County Parks
Fondée en
1978
EIN
953247510
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 1522 IDYLLWILD, California 92549-1522 United States
Site web
www.fsjmcp.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Friends of San Jacinto Mountain County Parks, founded in 1978, supports the San Jacinto Mountain County Parks. They promote community events, fund park supplies, and collaborate with the Riverside County Regional Park and Open-Space District. Their mission is to advance the historical, scientific, educational, and cultural aspects of the area.
La mission
FRIENDS OF SAN JACINTO MOUNTAIN COUNTY PARKS works to benefit and support the county parks in the San Jacinto Mountains, helping preserve natural spaces for the Idyllwild community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :