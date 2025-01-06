À propos

The Friends of San Jacinto Mountain County Parks, founded in 1978, supports the San Jacinto Mountain County Parks. They promote community events, fund park supplies, and collaborate with the Riverside County Regional Park and Open-Space District. Their mission is to advance the historical, scientific, educational, and cultural aspects of the area.

La mission

FRIENDS OF SAN JACINTO MOUNTAIN COUNTY PARKS works to benefit and support the county parks in the San Jacinto Mountains, helping preserve natural spaces for the Idyllwild community.