Amis de l'école Pilgrim

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fête de quartier de Pilgrim Fest
Un événement communautaire pour les familles et les élèves.
1993
954099278
501(c)(3)
L'éducation
540 S COMMONWEALTH AVE LOS ANGELES, California 90020-1204 États-Unis
www.pilgrim-school.org
(213)-385-7351
FRIENDS OF PILGRIM SCHOOL soutient Pilgrim School, fondée en 1958 à Los Angeles. 1958 à Los Angeles. Pilgrim est une école préparatoire à l'université pour les élèves de la maternelle à la terminale, favorisant une communauté inclusive. L'école met l'accent sur l'apprentissage basé sur la maîtrise et responsabilise les élèves par le biais de l'enseignement, des arts et de l'athlétisme.
La mission
La mission de l'école Pilgrim est de nourrir l'esprit et la conscience morale de ses élèves, en les préparant à s'améliorer et à améliorer le monde.
