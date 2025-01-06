Amis de l'école Pilgrim

À propos

FRIENDS OF PILGRIM SCHOOL soutient Pilgrim School, fondée en 1958 à Los Angeles. 1958 à Los Angeles. Pilgrim est une école préparatoire à l'université pour les élèves de la maternelle à la terminale, favorisant une communauté inclusive. L'école met l'accent sur l'apprentissage basé sur la maîtrise et responsabilise les élèves par le biais de l'enseignement, des arts et de l'athlétisme.

La mission

La mission de l'école Pilgrim est de nourrir l'esprit et la conscience morale de ses élèves, en les préparant à s'améliorer et à améliorer le monde.