Friends Of Pets
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Friends Of Pets
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Aide à la stérilisation
Assists Anchorage residents who need help affording spaying or neutering their pets.
Éducation et sensibilisation
Provides pet owners with information, offers educational outreach to schools and community groups, and maintains a public information call center.
À propos
Friends Of Pets
Fondée en
1994
EIN
943095459
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
PO BOX 240981 ANCHORAGE, Alaska 99524-0000 United States
Site web
friendsofpets.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Friends of Pets, founded in 1994, is an Anchorage-based non-profit dedicated to animal welfare. Staffed by volunteers, they focus on reducing euthanasia rates, promoting responsible pet ownership, and improving the lives of pets in Anchorage. They rescue and place approximately 100-150 animals each year, ensuring they are spayed/neutered, vaccinated, and microchipped.
La mission
Friends of Pets provides vital animal welfare and protective services for abandoned animals, with respect, compassion and integrity. We intervene to reduce the euthanasia rates and promote responsible pet ownership.
