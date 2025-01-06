Friends Of Ours Cooperative
Faire un don
Friends Of Ours Cooperative
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Tech Classes for Seniors
Empowering senior citizens with education and resources on smart devices through free technology classes.
À propos
Fondée en
2024
EIN
923795841
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
5450 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, Nevada 89148-4688 United States
Site web
friendsofours501c.org
Téléphone
(702)-578-7173
Adresse électronique
À propos
Friends of Ours Cooperative, founded in 2024, empowers senior citizens and disabled individuals. The organization provides education and resources on smart devices to help older adults stay connected and informed.
La mission
Friends of Ours Cooperative is dedicated to helping senior citizens and disabled individuals.
