Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Astronomy Program
Supporting astronomy-related activities and education within Mt. Tamalpais State Park.
Hike Leaders
Guiding hikes and sharing knowledge about the natural and cultural history of Mt. Tamalpais.
Événements spéciaux
Assisting with the coordination and execution of special events within the park.
Soutien à la collecte de fonds
Coordinating fundraising events to support various park programs and projects.
À propos
Friends Of Mt Tam
Fondée en
1994
EIN
943027663
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 7064 CORTE MADERA, California 94976-7064 United States
Site web
www.friendsofmttam.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Friends of Mt. Tam, founded in 1994, is the official fundraising partner of Mt. Tamalpais State Park. They enrich visitor experiences through education and conservation programs. As volunteer ambassadors, they work with park personnel to support the park's mission.
La mission
Friends of Mt Tam is a non profit, all volunteer organization dedicated to promoting the conservation, education, and interpretation of Mount Tamalpais State Park.
