Friends of Mt. Tam, founded in 1994, is the official fundraising partner of Mt. Tamalpais State Park. They enrich visitor experiences through education and conservation programs. As volunteer ambassadors, they work with park personnel to support the park's mission.

Friends of Mt Tam is a non profit, all volunteer organization dedicated to promoting the conservation, education, and interpretation of Mount Tamalpais State Park.