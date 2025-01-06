Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Friends of Halawa Xeriscape Garden (FOHXG), established in 1989, is a non-profit dedicated to water conservation education in Oahu, Hawaii. They promote drought-tolerant landscaping through workshops, plant sales, and community outreach at the Halawa Xeriscape Garden.

La mission

Friends of Halawa Xeriscape Garden Inc supports sustainable gardening in Ewa Beach, Hawaii, encouraging water-wise landscaping to benefit the local community.