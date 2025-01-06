Friends Of Halawa Xeriscape Garden
Xeriscape Education and Support
Providing educational activities and volunteer programs to support the Halawa Xeriscape Garden and promote water conservation through xeriscaping.
Fondée en
1991
EIN
990275433
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
91-920 KUAEEWA PL EWA BEACH, Hawaii 96706-4028 United States
Site web
www.fohxg.org
Téléphone
(808)-748-5315
Adresse électronique
-
À propos
The Friends of Halawa Xeriscape Garden (FOHXG), established in 1989, is a non-profit dedicated to water conservation education in Oahu, Hawaii. They promote drought-tolerant landscaping through workshops, plant sales, and community outreach at the Halawa Xeriscape Garden.
La mission
Friends of Halawa Xeriscape Garden Inc supports sustainable gardening in Ewa Beach, Hawaii, encouraging water-wise landscaping to benefit the local community.
