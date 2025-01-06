Friends Of Casip-Cojasor
Friends Of Casip-Cojasor
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
De Bouche à Oreille
Connects students with Holocaust survivors, sharing their experiences to pass on the memory to future generations and promote tolerance.
À propos
Friends Of Casip-Cojasor
Fondée en
2024
EIN
991995256
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations juives
Adresse
6923 8TH AVE BROOKLYN, New York 11228-1004 United States
Site web
www.friendsofcasipcojasor.com
Téléphone
(121)-260-12670
Adresse électronique
À propos
FRIENDS OF CASIP-COJASOR INC, founded in 2024, supports the mission of Foundation Casip-Cojasor, the largest Jewish social institution in France. It helps individuals and families who are destitute, deprived, and helpless. Rooted in Jewish history and community, they promote personal well-being.
La mission
FRIENDS OF CASIP-COJASOR INC works to enhance the lives of Brooklyn residents, providing support and fostering a caring local community.
