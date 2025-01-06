Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Friends of Berkeley Tuolumne Camp, founded in 1984, supports Berkeley's family camp near Yosemite. They enhance the camp experience, advocate for the camp, and create partnerships to ensure its success for campers and staff, both now and in the future.

La mission

FOBTC's mission is to preserve and enhance the Camp Tuolumne Family Camp experience for present and future generations.