L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camp familial
A unique family camp experience serving Berkeley residents and other family campers with traditional camp activities.
50 and Better Program
A restful stay in nature for adults, including hiking, fishing, and relaxation.
Counselor-in-Training (CIT)
A program for teens entering grades 9-11 to participate during family camp.
Specialty Weekends
Themed weekends offering unique activities and experiences.
À propos
Fondée en
1986
EIN
942976224
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1831 SOLANO AVE UNIT 7931 BERKELEY, California 94707-5050 United States
Site web
www.fobtc.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Friends of Berkeley Tuolumne Camp, founded in 1984, supports Berkeley's family camp near Yosemite. They enhance the camp experience, advocate for the camp, and create partnerships to ensure its success for campers and staff, both now and in the future.
La mission
FOBTC's mission is to preserve and enhance the Camp Tuolumne Family Camp experience for present and future generations.
