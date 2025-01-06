Friends Of Allendale Township Library
Friends Of Allendale Township Library
Friends Of Allendale Township Library
Friends Of Allendale Township Library
Friends Of Allendale Township Library
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux programmes de la bibliothèque
The Friends of the Allendale Township Library fundraises to support library programming, materials, and special events for the community.
Laser Tag for Teens
A fun and engaging laser tag program for teens aged 11-18 at the Allendale Community Park.
L'heure du conte
Storytime sessions for young children aged 6 and under with a caregiver, featuring stories, songs, and early literacy skill development.
Play N Learn
Programs based on children's books, including stories, finger plays, crafts and activities.
À propos
Friends Of Allendale Township Library
Fondée en
2023
EIN
923331280
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Patrimoine et éducation
Adresse
9410 S CEDAR DR ALLENDALE, Michigan 49401-7530 United States
Site web
www.allendalelibrary.org
Téléphone
(616)-895-4178
Adresse électronique
-
À propos
FRIENDS OF ALLENDALE TOWNSHIP LIBRARY INC, founded in 2023, supports the Allendale Township Library through fundraising activities like book sales. These efforts fund library programs and resources, such as early learning spaces and storytimes.
La mission
The Friends of the Allendale Township Library is a 501c3 organization dedicated to promote community interest in books and libraries.
