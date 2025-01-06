Amis pour la vie
Faire un don
Amis pour la vie
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Amis pour la vie
Acheter pour soutenir
Amis pour la vie
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Amis pour la vie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fun Friends
A CBT-based program designed to prevent and treat anxiety and depression while promoting resilience.
Friends for Life
A CBT-based program designed to prevent and treat anxiety and depression while promoting resilience.
My Friends Youth
A CBT-based program designed to prevent and treat anxiety and depression while promoting resilience.
Adult Resilience
A CBT-based program designed to prevent and treat anxiety and depression while promoting resilience.
À propos
Amis pour la vie
Fondée en
2012
EIN
942439646
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Assistance à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
1513 NORLAND DR SUNNYVALE, California 94087-4434 United States
Site web
friendsforlifesunnyvale.org
Téléphone
(408)-245-5433
Adresse électronique
À propos
Friends for Life is an all-volunteer nonprofit in Sunnyvale, CA, dedicated to sponsoring social events for senior residents at Life's Garden. Founded in 2012, they focus on providing engaging activities to enhance the lives of seniors in their community.
La mission
Friends for Life hosts engaging social events for the residents of Life's Garden, a 208-unit senior apartment complex in Sunnyvale, CA. It is an all-volunteer nonprofit organization.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :