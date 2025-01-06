Amis pour la vie

À propos

Friends for Life is an all-volunteer nonprofit in Sunnyvale, CA, dedicated to sponsoring social events for senior residents at Life's Garden. Founded in 2012, they focus on providing engaging activities to enhance the lives of seniors in their community.

La mission

