Fresno Police Department Credit Uni
Faire un don
Fresno Police Department Credit Uni
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fresno Police Department Credit Uni
Acheter pour soutenir
Fresno Police Department Credit Uni
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fresno Police Department Credit Uni
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Auto/Boat/RV Loans
Financing options for vehicles, boats, and recreational vehicles with convenient payment options.
Unsecured Signature Loans
Personal loans up to $15,000 with flexible financing terms and convenient payment options.
Credit Cards
A variety of credit card options to suit different financial needs.
Account Secured Loans
Loans secured by your savings account, offering a lower interest rate.
À propos
Fresno Police Department Credit Uni
Fondée en
1961
EIN
941371483
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1004 N VAN NESS AVE FRESNO, California 93728-3430 United States
Site web
fpdcu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
https://fpdcu.org/location-hours#email-us/
À propos
Fresno Police Department Credit Union, est. 1954, is a non-profit financial cooperative serving its members with savings and loans. It aims to provide quality service at competitive rates as a primary financial institution. It fosters a family-oriented environment.
La mission
Fresno police department credit union is a family oriented financial organization providing quality service at competitive rates while being the primary financial institution and meeting the needs of our current and future members also maintaining financial stability and continued growth.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :