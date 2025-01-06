Fresno County Bar Association
Fresno County Bar Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Attorney Referral Service
Connects individuals seeking legal assistance with experienced attorneys for consultations.
Programme de mentorat
Provides law students, recent graduates, and new attorneys with guidance and professional development from experienced attorneys.
MCLE (Minimum Continuing Legal Education)
Offers continuing legal education courses to members to enhance their professional abilities.
Fresno County Young Lawyers Association
A division of the FCBA for attorneys of five years or less or who are 36 years of age or younger, providing networking and development opportunities.
À propos
Fresno County Bar Association
Fondée en
1969
EIN
941590692
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2444 MAIN ST STE 125 FRESNO, California 93721-2736 United States
Site web
www.fresnocountybar.org
Téléphone
(559)-264-2619
Adresse électronique
-
À propos
The Fresno County Bar Association, founded in 1969, fosters justice, supports lawyers, and assists the Fresno community. They offer an attorney referral service and a memorial scholarship established in 1966 for law students with a primary residence in Fresno County.
La mission
Fresno County Bar Association connects and supports legal professionals in Fresno, fostering community and professional growth through its local presence and resources.
