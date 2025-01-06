French International School Of Oregon
French International School Of Oregon
French International School Of Oregon
French International School Of Oregon
French International School Of Oregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Afterschool Explorers
A series of sessions that encourage students to develop interests in a non-academic setting.
Early Arrival & Aftercare
Provides a safe, nurturing environment from the end of the school day until 6 PM; early care is available from 7:30 AM.
Camps d'été
Offers a variety of summer camps for students age 3-14, open to French International families and the broader community.
À propos
French International School Of Oregon
Fondée en
1979
EIN
930738797
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
8500 NW JOHNSON ST PORTLAND, Oregon 97229-6780 United States
Site web
www.frenchintl.org
Téléphone
(503)-292-7776
Adresse électronique
À propos
French International School of Oregon, founded in 1979, fosters an inclusive community that celebrates diverse perspectives. It's an IB World School for ages 2.5-8th grade, committed to reflective learners who thrive in an interconnected world. They develop curious and critical thinkers through multilingual curriculum.
La mission
We are committed to fostering an inclusive community that celebrates diverse perspectives and creates the foundation for reflective learners to thrive and effect change in an interconnected world.
