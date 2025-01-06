À propos

Fremont Freewheelers Bicycle Club, founded in 1987, promotes all aspects of bicycling, including leisure, recreation, touring, and racing, with a focus on safety and education. The club organizes rides for various skill levels and terrains, fostering a vibrant community of cycling enthusiasts.

La mission

