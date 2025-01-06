Fremont Freewheelers Bicycle Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Weekly and Monthly Rides
Offers various rides on different terrains for all skill levels, including weekly social rides and monthly excursions.
Cinderella Training Series
An 11-week program designed for new riders, focusing on cycling skills and preparing them for a 100K ride.
Group Riding Experience Series
Learn group cycling essentials, etiquette, and basic maintenance while riding with experienced members.
À propos
Fremont Freewheelers Bicycle Club, founded in 1987, promotes all aspects of bicycling, including leisure, recreation, touring, and racing, with a focus on safety and education. The club organizes rides for various skill levels and terrains, fostering a vibrant community of cycling enthusiasts.
La mission
The Fremont Freewheelers Bicycle Club is a non-profit club organized for the purpose of promoting all facets of bicycling including leisure, recreational, touring and racing.
