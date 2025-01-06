Freedomsong Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Music Arts Therapy
Provides free songwriting/music-arts programs for Veterans, military personnel, and their families to help reach emotional balance and wellness.
À propos
Freedomsong Foundation
Fondée en
2010
EIN
943491175
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 8172 PORTSMOUTH, New Hampshire 03802-8172 United States
Site web
tenleywestbrook.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
FreedomSong Foundation, founded in 2010 by Tenley Westbrook, is a non-profit dedicated to donating songs to US troops at no cost.
La mission
FreedomSong Foundation donates songs to our US troops.
