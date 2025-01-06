À propos

Francis Parker School, founded in 1912, is San Diego's oldest and largest independent, coeducational day school, serving students from junior kindergarten to grade 12. Its mission is to create and inspire a diverse community of independent thinkers with academic excellence, a global perspective, and strength of character. Parker offers a balanced program in academics, arts, and athletics.

La mission

Francis Parker School's mission is to create and inspire a diverse community of independent thinkers. Their academic excellence, global perspective, and strength of character prepare them to make a meaningful difference in the world.