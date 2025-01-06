Francis Parker School
Francis Parker School
Francis Parker School
Francis Parker School
Francis Parker School
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help adolescents find the career path that suits them best.
Extended Day Programs
Offers students opportunities to explore interests, receive academic support, strengthen social-emotional skills, and connect with peers and teachers.
Global Studies Program
Provides Upper School students with unique opportunities to experience other cultures through sustainable cultural exchange and global engagement.
Programmes d'été
Offers a variety of summer camps and programs for students in JK through Grade 12.
Arts & Innovation
Provides creative outlets across design thinking, visual arts, publications, music, theater, and dance.
À propos
Francis Parker School
Fondée en
1943
EIN
951696720
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles primaires
Adresse
6501 LINDA VISTA RD SAN DIEGO, California 92111-7321 United States
Site web
www.francisparker.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Francis Parker School, founded in 1912, is San Diego's oldest and largest independent, coeducational day school, serving students from junior kindergarten to grade 12. Its mission is to create and inspire a diverse community of independent thinkers with academic excellence, a global perspective, and strength of character. Parker offers a balanced program in academics, arts, and athletics.
La mission
Francis Parker School's mission is to create and inspire a diverse community of independent thinkers. Their academic excellence, global perspective, and strength of character prepare them to make a meaningful difference in the world.
{Similaire 1}
