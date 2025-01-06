Four Points Project
Four Points Project
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Raising Awareness
Dedicated to increasing public knowledge about the challenges faced by Vietnam Veterans.
Advocating For
Working to promote policies and initiatives that support Vietnam Veterans and their caregivers.
Supporting Veterans and Caregivers
Providing resources and assistance to improve the lives of Vietnam Veterans and their caregivers.
À propos
Four Points Project
Fondée en
2023
EIN
931947691
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
5820 SW 63RD CT SOUTH MIAMI, Florida 33143-2152 United States
Site web
fourpointsproject.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Four Points Project's mission is to raise awareness, advocate for, and support Vietnam Veterans and Caregivers.
