Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dental Care for Trafficking Survivors
Provides compassionate dental care and healing for women affected by human trafficking and exploitation.
À propos
Foundation922
Fondée en
2023
EIN
922579323
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
31 LAKE ADALYN DR S BARRINGTON, Illinois 60010-9541 United States
Site web
foundation922.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
FOUNDATION922 is dedicated to making a positive impact in S Barrington, Illinois, by supporting local initiatives and fostering community well-being.
