Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de formation pour les professionnels de la santé
Offre des programmes personnalisés pour les médecins et les cliniciens, axés sur la communication, le professionnalisme, le leadership, le bien-être et la résilience, et la dynamique organisationnelle.
Fondation pour l'excellence médicale
Fondée en
1990
EIN
930632522
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
11740 SW 68TH PKWY 125 PORTLAND, Oregon 97223-9014 États-Unis
Site web
tfme.org
Téléphone
(503)-222-1960
Adresse électronique
La Fondation pour l'excellence médicale, fondée en 1990, promeut des soins de santé de qualité et une politique de santé saine dans le nord-ouest du Pacifique. La TFME remplit sa mission en développant des programmes éducatifs et en offrant des services de conseil, axés sur la communication, le leadership, le bien-être des médecins et le professionnalisme médical.
La mission
La Fondation pour l'excellence médicale se consacre à sa mission de promouvoir des soins de santé de qualité et une politique de santé saine par le biais de programmes éducatifs et de services de conseil.
