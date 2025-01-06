À propos

La Fondation pour l'excellence médicale, fondée en 1990, promeut des soins de santé de qualité et une politique de santé saine dans le nord-ouest du Pacifique. La TFME remplit sa mission en développant des programmes éducatifs et en offrant des services de conseil, axés sur la communication, le leadership, le bien-être des médecins et le professionnalisme médical.

La mission

La Fondation pour l'excellence médicale se consacre à sa mission de promouvoir des soins de santé de qualité et une politique de santé saine par le biais de programmes éducatifs et de services de conseil.