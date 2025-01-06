Foundation For Hearing Research
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Weingarten Children's Center
A Listening and Spoken Language (LSL) school and clinic, preparing children who are deaf or hard of hearing to thrive socially, emotionally, and academically.
Talk2Me™ Coach-Assisted Parent Learning App
Empowers parents of children who are deaf or hard of hearing ages 0-3 to teach Listening and Spoken Language (LSL) to their children.
BabyTalk Teleintervention program
Provides one-on-one teletherapy to families of children ages 0-3 who are deaf or hard of hearing.
TeachLSL™ virtual Listening and Spoken Language (LSL) program
Serves children ages 3 and up who are deaf or hard of hearing.
Fondée en
1970
EIN
941706320
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
3518 JEFFERSON AVE REDWOOD CITY, California 94062-3136 United States
Site web
foundationforhearing.org
Téléphone
(650)-365-7500
Adresse électronique
À propos
Founded in 1967, the Foundation for Hearing Research transforms the lives of deaf or hard-of-hearing children by teaching them to listen, speak, and learn. Programs include Weingarten Children’s Center, Talk2Me™, BabyTalk, and TeachLSL™, offering support from infancy through school age.
La mission
FOUNDATION FOR HEARING RESEARCH INC supports research and innovation to improve hearing health, making a meaningful difference for individuals and families in Redwood City and beyond.
