Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Head Start
Provides comprehensive services including social, health, mental health, nutrition, and parent involvement to children 3-5 years old from low-income families.
Programme d'aide préscolaire
Offers early, continuous, and comprehensive child development programs to children under 3 years of age.
State Preschool
A no-cost, part-day child development program for low-income and disabled preschool children.
À propos
Fondée en
1969
EIN
952462664
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3450 E SIERRA MADRE BLVD PASADENA, California 91107-1934 United States
Site web
www.foundationheadstart.org
Téléphone
(626)-572-5107
Adresse électronique
À propos
Foundation for Early Childhood Education, founded in 1969 in Pasadena, CA, provides high-quality early childhood and family services through Head Start/Early Head Start and State Preschool programs, dedicated to promoting the growth and development of children.
La mission
Foundation for Early Childhood Education, Inc. is a human service organization committed to promoting the growth and development of our children, families and staff.
