Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Access to Safe Drinking Water
Helping to maintain safe and affordable drinking water service in specific counties/cities in Southwest Virginia.
Grants to Nonprofits and Public Agencies
Providing grants to strengthen the nonprofit sector and support the work of public agencies in Southwest Virginia.
Fondée en
2024
EIN
932499500
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 2194 COEBURN, Virginia 24230-2194 United States
Site web
appalachianva.org
Téléphone
(276)-395-0747
Adresse électronique
The Foundation for Appalachian Virginia nurtures charitable giving and collaboration in Southwest Virginia, striving to improve lives and strengthen communities across generations. As a 501(c)(3) public charity, it helps donors give back meaningfully, uniting time, talent, and treasure for transformational impact.
La mission
Foundation for Appalachian Virginia uplifts local communities by providing resources and support, helping to foster growth and well-being across the Appalachian region.
