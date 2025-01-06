Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Défense des intérêts
Connecting clients with necessary services and offering support throughout the process, including case management and representation.
Conservatorship
Managing financial affairs and/or personal care as court-appointed conservators, providing a high level of support.
Trust Management
Managing client-designated trusts and resources, offering lifetime case management services to beneficiaries.
Parent/Guardian Training Seminars
Workshops addressing educational, social, legal, and emotional issues related to parenting children with disabilities.
À propos
Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust
Fondée en
1996
EIN
954276071
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
20300 VENTURA BLVD STE 360 WOODLAND HLS, California 91364-0917 United States
Site web
factcalifornia.org
Téléphone
(818)-225-7393
Adresse électronique
À propos
FACT, founded in 1992, serves and advocates for people with developmental disabilities & their families in CA. Functioning as a surrogate family, they manage financial, legal, and other vital services. FACT provides advocacy, conservatorship, money management, & trust services, ensuring community support.
La mission
FACT compassionately serves and advocates for people with developmental disabilities and their families in California, believing that every person deserves maximum independence, self-determination, and quality of life.
