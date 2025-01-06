Foundation For Advocacy Conservatorship & Trust

À propos

FACT, founded in 1992, serves and advocates for people with developmental disabilities & their families in CA. Functioning as a surrogate family, they manage financial, legal, and other vital services. FACT provides advocacy, conservatorship, money management, & trust services, ensuring community support.

La mission

FACT compassionately serves and advocates for people with developmental disabilities and their families in California, believing that every person deserves maximum independence, self-determination, and quality of life.