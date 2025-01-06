Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides Sunday School classes and activities for children from infancy through high school.
Groupe de jeunes
Offers confirmation classes, youth group meetings, and Bible study for middle and high school students.
GENESIS (Young Adults & Families)
A bi-monthly community providing learning and support for young adults, married couples, and young families.
Ministères des adultes
Includes weekly Bible studies, a monthly men's lunch, and an adult forum for learning and fellowship.
À propos
Foothill Covenant Church Los Altos Ca
Fondée en
1975
EIN
941622279
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1555 OAK AVE LOS ALTOS, California 94024-5842 United States
Site web
foothillcov.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Foothill Covenant Church, founded in 1975 in Los Altos, CA, is a religious organization under the Evangelical Covenant Church. The church focuses on creating a relational, intergenerational, and multiethnic Christian community pursuing racial justice and discipleship.
La mission
Foothill Covenant Church brings people together in Los Altos, California, fostering faith, connection, and community through welcoming gatherings and support.
