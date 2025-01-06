Foothill Covenant Church Los Altos Ca

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Foothill Covenant Church, founded in 1975 in Los Altos, CA, is a religious organization under the Evangelical Covenant Church. The church focuses on creating a relational, intergenerational, and multiethnic Christian community pursuing racial justice and discipleship.

La mission

Foothill Covenant Church brings people together in Los Altos, California, fostering faith, connection, and community through welcoming gatherings and support.