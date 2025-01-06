Food For Lane County
Faire un don
Food For Lane County
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Food For Lane County
Acheter pour soutenir
Food For Lane County
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Food For Lane County
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Emergency Food Boxes
Providing emergency food assistance to individuals and households meeting USDA income guidelines.
Shelters and Meal Sites
Offering safe shelter and nutritious meals to those in need.
Éducation nutritionnelle
Providing nutrition education and cooking skills to help individuals and families stretch their food budgets.
Gleaning and Community Gardens
Facilitating access to fresh produce through gleaning efforts and community gardens.
À propos
Food For Lane County
Fondée en
1986
EIN
930888347
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
770 BAILEY HILL RD EUGENE, Oregon 97402-5451 United States
Site web
www.foodforlanecounty.org
Téléphone
(541)-343-2822
Adresse électronique
-
À propos
FOOD For Lane County, founded in 1984, is dedicated to reducing hunger by engaging the community to create access to food. They provide emergency food boxes, operate shelters and meal sites, offer nutrition education, and support community gardens. Their programs include initiatives for children and seniors, ensuring vulnerable populations have access to nutritious food.
La mission
FOOD For Lane County is dedicated to reducing hunger by engaging our community to create access to food and envisions ending hunger in Lane County.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :