À propos

Folsom Soccer Club, established in 1981, is dedicated to promoting youth soccer in the Folsom community. The club offers recreational and competitive programs, aiming to develop players' skills and foster a love for the sport.

La mission

FOLSOM SOCCER CLUB offers opportunities for young players in Folsom, California to learn, grow, and connect through the sport of soccer, fostering teamwork and community spirit.