Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de football récréatif
A fun, inclusive soccer program for all ages and skill levels. Offers opportunities to improve skills, make friends, and prepare for more competitive play. Games played in Folsom and nearby communities.
Fondée en
1981
EIN
942777974
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Équipes sportives
Adresse
PO BOX 821 FOLSOM, California 95763-0821 United States
Site web
folsomlakesurf.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Folsom Soccer Club, established in 1981, is dedicated to promoting youth soccer in the Folsom community. The club offers recreational and competitive programs, aiming to develop players' skills and foster a love for the sport.
La mission
FOLSOM SOCCER CLUB offers opportunities for young players in Folsom, California to learn, grow, and connect through the sport of soccer, fostering teamwork and community spirit.
