Fly Fishermen For Conservation
Faire un don
Fly Fishermen For Conservation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fly Fishermen For Conservation
Acheter pour soutenir
Fly Fishermen For Conservation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fly Fishermen For Conservation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Fly Fishermen For Conservation
Fondée en
2001
EIN
946103564
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 1192 CLOVIS, California 93613-1192 United States
Site web
flyfishers.clubexpress.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
FLY FISHERMEN FOR CONSERVATION, founded in 2001, educates fishermen and the community about conserving fisheries and their habitats. They offer learning opportunities through guest speakers, the Big Fresno Fair, and outings. They also organize Fly Casting, Fly Tying, and Rod Building Classes for the public and local high school clubs.
La mission
We encourage and help those who desire to learn more about all aspects of fly-fishing and promote the wonderful sport of fly-fishing.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :